Киев, 10 апреля, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Из законопроекта об усилении мобилизации в ВСУ решили исключить демобилизацию. Её предлагают рассмотреть отдельно, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в комитете Верховной рады.

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«Отдельные положения законопроекта с учётом значительного количества депутатских правок требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учётом вышеуказанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путём рассмотрения в другом законопроекте», — приводит издание выдержку из письма главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к главе минобороны Украины Рустему Умерову.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко в своём Telegram-канале подтвердил, что комитет после проведения консультаций с главкомом ВСУ согласился учесть его предложение. Правительство обязано внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с данными положениями, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы в период с апреля по май 2024 года. Увольнение в запас коснётся тех, чей срок службы истёк за время военного конфликта, но его продлили, а также военнослужащие остальных военных формирований.

На Украине мобилизацию объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, начали вручать повестки в местах скопления людей и вылавливать потенциальных бойцов в общественном транспорте и на улицах. Через некоторое время Зеленский заявил, что военное командование обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. После этого власти форсировали разработку законопроекта, ужесточавшего мобилизацию и ответственность для уклонистов.

Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, глава киевского режима дополнительно отменил норму об «ограниченно годных» военнообязанных, обязав их к прохождению повторной проверки врачебной комиссии в течение девяти месяцев с дальнейшим определением окончательной категории — «годен» или «не годен».