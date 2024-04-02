Киев, 2 апреля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, предусматривающий снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

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В соответствии с ним, изменения вносятся в закон от 2006 года о воинской службе. Также указывается, что украинское правительство обязано привести в соответствие с нововведением все касающиеся его другие нормативные акты.

«Закон вступает в силу через три дня после опубликования», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года Зеленский заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Соответствующий законопроект в Верховную раду внесли 25 декабря. Он предусматривал снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов. Кроме того, в ВСУ собрались призывать женщин.

Позднее законопроект о мобилизации отозвали с рассмотрения Радой и вернули на доработку. Об этом сообщил 11 января глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, ранее в Раде в закрытом режиме состоялось совещание с военным командованием и заседание согласительного совета, по итогам которых было принято такое решение.

В марте глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская призвала всех украинцев быть готовыми к военной службе, так как, по её словам, военные действия на Украине продолжаются и в ближайшее время не закончатся. Вскоре после этого официальный представитель областного военкомата Роман Истомин рассказал, что в Полтавской области военкомат обратился в полицию с просьбой найти около 30 тыс. военнообязанных, которые не явились по повестке.