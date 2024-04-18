Москва, 18 апреля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Совет Федерации опубликовал постановление о назначении Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда.

Алексей Никольский/РИА Новости Ирина Подносова

«Назначить Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — следует из документа, размещённого на сайте Официального опубликования правовых актов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля Совет Федерации на пленарном заседании назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда. Сенаторы проголосовали единогласно. В Совфеде Подносова рассказала о работе судов в новых регионах. Она заявила, что в настоящее время провели большую работу и уже назначили 500 федеральных судей.

Председателем Верховного суда России с 1991 года был Вячеслав Лебедев. Он умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Временно обязанности главы Верховного суда исполнял первый заместитель Пётр Серков.

Подносова 14 марта подала заявку на пост главы Верховного суда. Её кандидатуру 1 апреля рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Позднее комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Подносовой Владимиру Путину для представления Совфеду.