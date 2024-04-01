Москва, 1 апреля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Кристина Кормилицына/РИА Новости Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова

«Квалификационная коллегия <…> решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя. Решение принято единогласно», — следует из решения коллегии по итогам заседания.

Подносова стала единственным претендентом, подавшим документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд с 1991 года. Кандидат прошла все необходимые проверки. Её супруг — военный пенсионер, работает в санатории в Ленинградской области, а сын занимается адвокатской деятельностью.

Теперь кандидатуру Подносовой предстоит рассмотреть комиссии при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Если её рекомендация будет положительной, президент внесет соответствующее представление Совету Федерации, которому предстоит принять решение большинством голосов.

Подносова работала судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

Как сообщало ИА Регнум, Вячеслав Лебедев, занимавший должность председателя Верховного суда, скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. До назначения нового председателя судом руководит первый заместитель Пётр Серков. ВККС открыла приём заявок на должность председателя, подать документы соискатели могли до 22 марта.

Зампред Верховного суда Ирина Подносова 14 марта подала заявку на пост главы суда.