Москва, 14 марта, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Заместитель председателя Верховного суда России Ирина Подносова намерена участвовать в конкурсе на должность председателя суда. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил 14 марта в Telegram-канале.

Верховный суд РФ

«Зампред Верховного суда Ирина Подносова <…> подала документы для участия в конкурсе на должность председателя Верховного суда РФ», — написал Хинштейн.

Ранее не сообщалось о заявках, поданных на участие в конкурсе.

Ирина Подносова родилась в 1953 году в городе Пскове. Окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Трудовую деятельность начала в отделе юстиции Леноблисполкома, затем работала в Саратовской области. В 2017 году стала председателем Ленинградского областного суда, в следующем году — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. Пост заместителя председателя ВС РФ занимает с 24 июля 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, Вячеслав Лебедев, занимавший должность председателя Верховного суда с 1989 года, умер 23 февраля в возрасте 80 лет. До назначения нового председателя руководить судом будет первый заместитель Пётр Серков. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла приём заявок на должность председателя, подать документы соискатели могут до 22 марта.