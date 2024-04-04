Москва, 4 апреля, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Кандидатуру Ирины Подносовой рекомендовали президенту России Владимиру Путину для представления Совету Федерации для назначения председателем Верховного суда (ВС), сообщили 4 апреля на сайте Кремля.

Кристина Кормилицына / РИА Новости Ирина Подносова

«Состоялось заседание комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована», — говорится в сообщении.

Комиссия также рассмотрела кандидатуры на должности судей федеральных судов, решения приняли в отношении 432 кандидатов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Ирина Подносова подала заявку на пост главы суда и стала единственным претендентом на эту должность. Об открытии вакантной должности Высшая квалификационная коллегия судей объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который с 1991 года возглавлял Верховный суд. Он скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. До назначения нового председателя судом руководит первый заместитель Пётр Серков.

Кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда 1 апреля рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

Ирана Подносова — юрист, заместитель председателя Верховного суда России, сопредседатель научно-консультативного совета, член президиума Верховного суда. В 2018–2020 годах занимала должность председателя второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2017–2018 годах была председателем Ленинградского областного суда. С июля 2020 года занимает пост председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

Награждена орденом Почёта (2022 год). Отмечена Почётной грамотой президента России (2023 год).