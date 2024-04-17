Москва, 17 апреля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании 17 апреля назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда. Сенаторы за её кандидатуру проголосовали единогласно.

Михаил Терещенко/ТАСС Ирина Подносова на пленарном заседании Совета Федерации

В Совфеде Подносова рассказала о работе судов в новых регионах России.

«В настоящее время проведена большая работа и уже назначены 500 федеральных судей в эти суды. И сейчас активно ведётся работа по созданию органов судейского сообщества на новых территориях», — сообщила Подносова.

Как отметили в профильном комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, кандидатура Подносовой отвечает требованиям к председателю Верховного суда, предъявляемым Конституцией и законом о статусе судей. Заседание комитета состоялось накануне, 16 апреля.

Председатель Верховного суда России с 1991 года Вячеслав Лебедев 23 февраля умер в возрасте 80 лет. Временно обязанности главы Верховного суда исполнял первый заместитель Пётр Серков.

Подносова 14 марта подала заявку на пост главы Верховного суда. Её кандидатуру 1 апреля рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

Через три дня, 4 апреля, комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Подносовой Владимиру Путину для представления Совфеду с целью назначения председателем Верховного суда.