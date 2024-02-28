Москва, 28 февраля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Завершилась церемония прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Она состоялась в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы.

РИА Новости/Алексей Никольский

Проститься с Лебедевым пришли несколько сотен человек. После части церемонии с участием официальных лиц вход открыли для всех желающих.

Попрощаться с Вячеславом Лебедевым в Колонный зал Дома Союзов приехали президент России Владимир Путин, председатель СК Александр Бастрыкин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Также среди тех, кто пришёл отдать дань памяти покойному, были представители Верховного суда РФ, парламентарии Государственной думы и Совета Федерации, а также адвокаты и юристы.

Во время церемонии был закрыт один из выходов станции московского метро «Охотный Ряд» и остановлено движение автомобилей на улице Большая Дмитровка. Председателя Верховного суда РФ похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как сообщало ИА Регнум, Вячеслав Лебедев скончался в Москве 23 февраля на 81-м году жизни. Он возглавлял Верховный суд с 1989 года.

Президент России Владимир Путин во время церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым поговорил с супругой и дочерью покойного. Ранее глава государства выразил соболезнования родным и близким Лебедева. Президент отметил, что знавшие его коллеги ценили покойного за высочайший профессионализм, принципиальность и преданность делу. Председатель Верховного суда был замечательным человеком и настоящим патриотом, память о нём навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, подчеркнул лидер страны.