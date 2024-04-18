Воронеж, 18 апреля, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

Bychkov Denis Воронеж

«Внимание! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе», — написал он в своём Telegram-канале.

Указанный режим действовал в области более 6,5 часа.

Как сообщало ИА Регнум, вечером над территорией Воронежа обнаружили и подавили беспилотник ВСУ. При его падении пострадала женщина 1956 года рождения. Кроме того, в городе пострадала небольшая пилорама и получили повреждения два частных домовладения.

Режим опасности нападений беспилотных летательных аппаратов также ввели в Белгороде. Помимо этого, в Белгороде дважды запускали сирену ракетной опасности. На подлёте к городу сбили 21 воздушную цель. При этом одна женщина получила ранения.