Белгород, 18 апреля, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности отменяется в Белгороде и Белгородском районе, сообщил 18 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Сирены в городе запустили вечером 17 апреля. Режим опасности длился почти 2,5 ч.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее в городе также объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 апреля Минобороны России проинформировало, что над территорией Белгородской области уничтожили 14 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Кроме того, в небе над Воронежем подавили украинский БПЛА. При его падении получила ранения женщина 1956 года рождения. Также пострадала небольшая пилорама и оказались повреждены два частных домовладения.