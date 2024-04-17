Белгород, 18 апреля, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявляется в Белгороде, сообщила 18 апреля городская администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«РСЧС: внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — указала мэрия в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. После этого над территорий региона сбили 14 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Губернатор уточнил, что в результате воздушной атаки никто не пострадал. При этом, согласно предварительной информации, в селе Пуляевка Белгородского района получило повреждения частное домовладение.

Вечером 17 апреля в Воронежской области также ввели режим опасности атаки БПЛА. В небе над Воронежем обезвредили беспилотник ВСУ, при падении которого ранило женщину. Кроме того, пострадала небольшая пилорама и получили повреждения два частных домовладения.