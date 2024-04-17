Москва, 17 апреля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по ситуации с паводками.

Донат Сорокин/ТАСС

«Начнём с паводков. Первый доклад — Куренкова. Вы мне вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся», — заявил глава государства на совещании с членами правительства.

В начале встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, рассмотрели ряд текущих вопросов. Глава МЧС доложил президенту о ситуации с паводками в регионах и ликвидации их последствий.

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Как сообщало 17 апреля ИА Регнум, главы российских регионов держат на личном контроле ситуацию с масштабным разливом паводковых вод.

Заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова 17 апреля заявила, что половодье в Оренбургской области стало мощнейшим за последние 80 лет. По её словам, на это повлияли высокие значения температуры воздуха.

Ситуация с поводками тяжёлая и в Курганской, и Тюменской, и Томской областях. Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки в 850 см. В Курган 15 апреля прибыл глава МЧС Куренков. Министр подчеркнул, что нынешнее весеннее половодье в России стало самым масштабным за последние несколько десятилетий.