Москва, 16 апреля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Нынешнее весеннее половодье стало самым масштабным за последние несколько десятилетий. Об этом 16 апреля заявил глава МЧС Александр Куренков, находящийся в Курганской области с рабочим визитом. Его слова привели в Telegram-канале министерства.

ТАСС/AP Photo

«В этом году паводки рекордные за многие десятилетия», ― сказал глава ведомства.

Он поручил местным властям уделить больше внимания оповещению жителей об эвакуации.

«Необходимо оповещать жителей о надвигающейся беде. Нужно заранее эвакуировать людей и оказать адресную поддержку», — сказал Куренков.

При этом он указал на необходимость обратить особое внимание на маломобильных жителей, пенсионеров, детей и одиноких граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о начале частичного подтопления правобережной части Кургана. Он отметил, что затапливающая Черёмухово вода — это только малая часть колоссального объёма паводковых вод, который двигается к городу.

Утром 16 апреля правительство Курганской области сообщило, что уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 111 см, составив 742 см. Власти напомнили о предупреждении об ухудшении погоды и призвали жителей попадающих в зону подтопления районов немедленно эвакуироваться.

В свою очередь МЧС предупредило о продолжении подъёма уровня воды в реке Тобол у Кургана в ближайшие один-два дня. По данным ведомства, вода может за это время подняться на уровень от 25 до 100 см.

Проживающих до защитной дамбы жителей левобережья Кургана днём 16 апреля призвали немедленно эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол.

По данным оперативных служб на утро 16 апреля, в России сократилось количество жилых домов, подтопленных в результате весеннего паводка. За прошедшие сутки от воды освободились в общей сложности более 2,6 тысячи жилых домов и приусадебных участков. При этом в 197 населённых пунктах и 65 садовых товариществах оставались подтопленными 14 960 жилых домов.