Оренбург, 17 апреля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Главы российских регионов держат на личном контроле ситуацию с масштабным разливом паводковых вод.

Донат Сорокин/ТАСС

Так, губернатор Оренбургской области Денис Паслер проводит встречи с жителями и оперативно реагирует на их просьбы.

Он также на личном примере показал необходимость вакцинации от гепатита А для жителей Оренбурга, дома которых оказались на подтопленных территориях.

Глава Курганской области Вадим Шумков вместе с главой МЧС Александром Куренковым встретились с жителями региона. Они проверили также состояние дамб в регионе и провели совещание по паводковой ситуации.

Губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с полпредом президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым провели встречи с жителями муниципалитетов. В ходе встреч они рассказали о предпринимаемых мерах, а также провели заседание оперативного штаба для усиления координации всех служб в условиях ЧС.

Глава Томской области Владимир Мазур провёл личную встречу с жителями региона. Губернатор поручил главам районов находиться на постоянной связи с жителями, проводить подомовые обходы, своевременно сообщать гражданам о поводковой ситуации и, в случае необходимости, организовать размещение в пунктах временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 апреля глава Казанского района Тюменской области Татьяна Богданова написала, что вода из реки Ишим начала подходить к дамбам в селе Казанском. Она уточнила, что в находящихся в зоне подтопления сельских поселениях уже создали эвакуационные группы.

Ранее в этот же день в пресс-службе МЧС по Курганской области сообщили, что в регионе остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов. Отмечалось, что в зоне подтопления продолжают оставаться девять участков автомобильных дорог.

Заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова 17 апреля заявила, что нынешнее масштабное половодье в Оренбургской области стало мощнейшим за последние 80 лет. По словам специалиста, на это повлияли высокие значения температуры воздуха.