Москва, 17 апреля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. В правительстве обсуждают различные варианты действий и поддержки цветной металлургии на фоне санкций США и Великобритании. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

MIT Russia/via Globallookpress.com

Он подчеркнул, что представители отрасли находятся в тесном контакте с властями.

«Это системообразующая отрасль, и в правительстве обсуждаются разные варианты действий с учётом этой обстановки», ― добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, минфин США 12 апреля ввёл санкции на поставки из России алюминия, меди и никеля. Это не коснулось металлов, которые произвели до 13 апреля. Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям в сфере торговли российскими металлами.

Агентство Bloomberg 15 апреля написало, что эти санкции США и Британии укрепят за Китаем статус покупателя ключевых сырьевых товаров у России и усилят роль Шанхая как площадки для установления цен на материалы. Отмечалось, что в 2023 году Россия обогнала Саудовскую Аравию, став крупнейшим источником китайского импорта сырой нефти.

Лондонская биржа металлов (LME) заявила, что новые санкции Великобритании и США в сфере торговли российскими металлами могут вызвать неопределённость на рынке. В свою очередь это может привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры.

Посол России в США Анатолий Антонов, говоря о новых санкциях Вашингтона, заявил, что такое решение является очередным неоправданным политизированным шагом. Дипломат отметил, что нелегитимные шаги США пытаются преподносить в качестве якобы доказательства лидерства в мерах по сдерживанию России и попытки помешать успехам российской армии в ходе СВО на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введённые США и Британией санкции против поставок российских металлов — это обоюдоострое оружие, которое будет бить по интересам тех, кто их ввёл. Он подчеркнул, что Москва считает абсолютно незаконными все западные антироссийские санкции.