Вашингтон, 15 апреля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Санкции Вашингтона и Лондона в отношении российских металлов укрепят за Пекином статус покупателя ключевых сырьевых товаров у Москвы и усилят роль Шанхая как площадки для установления цен на материалы, сообщило агентство Bloomberg.

Александр Полегенько/ТАСС

«Ликвидность российских металлов на рынках Европы и США может и дальше снижаться, а глобальные торговые потоки будут перестроены», — заявил старший аналитик китайской финансовой компании Guotai Junan Securities Ван Жун.

Запрет Лондонской биржи металлов на производство российского алюминия, меди и никеля, вероятно, приведёт к ещё большему росту импорта Китая. Шанхайская фьючерсная биржа остается единственной крупной товарной биржей в мире, принимающей российские поставки металлов. Так, санкции будут способствовать увеличению экспорта российского металла в страны, свободные от влияния США и Великобритании.

По данным агентства, в прошлом году Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим источником китайского импорта сырой нефти. Кроме того, Москва заняла второе место по добыче угля и, вероятно, станет крупнейшим поставщиком природного газа в Пекин в 2024 году.

Помимо этого, китайские импортёры воспользовались стратегическим альянсом Пекина с Москвой, чтобы получить скидки на ключевые сырьевые товары, платя в юанях, чтобы обойти доллар. Это помогло предотвратить инфляционное воздействие, а также способствовало вытеснению американского доллара в качестве мировой резервной валюты.

Как сообщало ИА Регнум, минфин США 12 апреля ввёл запрет на ввоз из России алюминия, меди и никеля. Ограничения не коснулись металлов, произведённых до 13 апреля 2024 года.

Со своей стороны Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям в отношении торговли металлами. Глава британского минфина Джереми Хант назвал принятые меры решительным шагом, поскольку российские металлы потеряли доступ к Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые американские санкции, заявил, что введённые ограничения являются очередным неоправданным, политизированным шагом. По его словам, нелегитимные шаги США преподносят как якобы доказательства лидерства в сдерживании России и попытку помешать успехам российских войск в спецоперации на Украине.