Кишинёв, 16 апреля, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Опрос, проведённый в Молдавии центром CBS Research, показал, что если бы референдум о курсе страны провели в настоящее время, то 56,5% граждан проголосовали бы за в вступление Евросоюз, 25% — за интеграцию с Евразийским союзом, заявил социолог центра Василе Кантарджи 16 апреля на пресс-конференции в агентстве IPN.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он сообщил, что до 2010 года в стране было много сторонников евроинтеграции, а в период до 2019 года этот показатель был низким. Ситуация изменилась после 2020 года.

«Наступил этап возрождения, который начался с 2020 года и длится до сих пор. За этот период процент тех, кто поддерживает вступление, колебался в пределах 50-60%, а данный опрос, в частности, фиксирует 56,5%», — сказал Кантарджи.

Опрос проводили с 6 по 13 апреля, в нём участвовали 1008 человек старше 18 лет. Погрешность исследования оценили на уровне 3%.

Президент Молдавии Майя Санду в декабре 2023 года заявила, что собирается избираться на второй срок в 2024 году, а также хочет, чтобы вместе с выборами провели референдум о вхождении в ЕС. Она ожидает, что большинство поддержит её стремление к евроинтеграции.

Конституционный суд Молдавии 16 апреля 2024 года признал законным проведение референдума. После этого Санду объявила, что его проведут 20 октября. Гражданам нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вступление в ЕС.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года, комментируя прозападный курс властей Молдавии, отметил, что страна вправе отказаться от интеграционных процессов в рамках СНГ и последовать примеру Германии, отказавшись от дешёвых энергоносителей. Он также отметил, что эта республика не имеет большой значимости для Содружества, но нуждается в российском рынке для сбыта сельхозпродукции, и непонятно куда пойдёт со своими товарами.

Глава МИД России Сергей Лавров в марте 2024 года заявил, что Запад стремится прибрать к рукам Молдавию так же, как это сделали с Украиной.