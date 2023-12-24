Кишинёв, 24 декабря, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду приняла решение баллотироваться на новый президентский срок и инициировать референдум о вступлении республики в Евросоюз. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте президентуры Молдавии.

Иван Шилов ИА Регнум Майя Санду

«Наше будущее — в европейской семье, и необходимо чётко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдавии. Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума, на котором голос граждан станет решающим», — сказала Санду.

Политик также обязалась выполнить миссию по интеграции республики в Европейский союз.

«Мы получили поддержку этого курса со стороны стран — членов (ЕС), и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха», — подчеркнула молдавский президент.

Санду добавила, что Кишинёву ещё предстоит принять много важных решений, поэтому она готова, в случае поддержки избирателей, продолжить сегодняшний курс Молдавии в качестве главы республики.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября 2020 года глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на втором туре президентских выборов в Молдавии. Тогда политик набрала 57,7% голосов избирателей.

Действующий в то время глава государства Игорь Додон заручился поддержкой 42,2% избирателей республики.

В мае этого года Санду заявила, что Молдавия может войти в состав ЕС к 2030 году. Она выразила мнение, что страна сможет стать членом Европейского союза вместе с Приднестровьем. При этом большинство граждан Молдавии не поддерживают идею вхождения страны в состав Румынии. Она добавила, что по этой причине молдавские власти сконцентрировались на вступлении республики в ЕС.

Позже, 14 декабря, Санду заявила, что власти хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в ЕС. Она пояснила, что в процессе реинтеграции власти намерены учитывать интересы жителей Приднестровья.