Киев, 16 апреля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Украина не будет вести переговоры с Россией, вновь подтвердил в интервью телеканалу PBS глава киевского режима Владимир Зеленский.

Александр Кряжев /РИА Новости

«Я готов сейчас договариваться с теми, кто очень хочет мира», — заявил он.

По словам главы киевского режима, Украина выражает готовность к переговорам, однако не с Россией. Как считает Зеленский, президент России Владимир Путин якобы не проявляет реального интереса к переговорам.

Помимо этого, Зеленский вновь упомянул, что любые договорённости о завершении конфликта на Украине должны основываться исключительно на условиях Киева, включая «формулу мира». Все остальные варианты он назвал «несправедливыми».

При этом ранее Зеленский утверждал, что Москва заинтересована в переговорах для заключения новых «Минских соглашений» и замораживания конфликта на линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 10 апреля впервые заявил о возможности участия России в обсуждении «мирного плана» по урегулированию ситуации на Украине. Так, по мнению Зеленского, Россия может принять участие в обсуждении только после того, как украинскую инициативу утвердят на конференции в Швейцарии.

Так называемая мирная конференция по Украине состоится в городе Бюргенштоке в июне 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, подчеркнула дипломат.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и признании новых территориальных реалий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что заявления киевского режима о возможных переговорах с Россией противоречат ранее введённому Зеленским запрету на диалог с Москвой. Попытки навязать России правила для проведения подобных переговоров Песков назвал неприемлемыми.

Президент России Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил 11 апреля, что ситуация, когда Россию не позвали на мирную конференцию в Швейцарии, заявляя при этом, что решить без неё ничего невозможно, является простым паноптикумом.