Москва, 29 марта, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Заявления МИД Украины о возможных переговорах с Россией противоречат ранее введённому лидером киевского режима Владимиром Зеленским запрету на переговоры с РФ, а попытки навязать России «правила» для проведения таких переговоров неприемлемы, заявил журналистам 29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известия/ Эдуард Корниенко Дмитрий Песков

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам, что переговоры Москвы и Киева могут пройти между вторым и третьим «мирными саммитами» в Швейцарии, где будет обсуждаться так называемая «формула мира» Зеленского, причём и переговоры тоже якобы будут основываться на указанной «формуле», которая может быть скорректирована в ходе обсуждения без представителей Москвы.

«Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то ещё выработаны», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария едва ли может служить площадкой для миротворческого саммита, ведь это предполагает нейтральный статус, который Берн уже утратил, отметила Захарова.

Президент Владимир Путин в марте 2024 года заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.