Киев, 10 апреля, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля в интервью Bild впервые заявил о возможности участия России в обсуждении так называемого «мирного плана» по урегулированию ситуации на Украине.

Александр Кряжев / РИА Новости

При этом Зеленский считает, что Россия может принять участие в обсуждении только после того, как «план» будет утверждён на конференции в Швейцарии.

Россия на этой конференции «не нужна», сказал также глава киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля правительство Швейцарии заявило, что конференция по Украине пройдёт в городе Бюргеншток в июне 2024 года. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария уже утратила, отметила представитель МИД РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что переговоры Москвы и Киева могут пройти между вторым и третьим «мирными саммитами» в Швейцарии, где предполагается обсудить так называемую «формулу мира». Переговоры должны также основываться на указанной «формуле», которая может быть скорректирована в ходе обсуждения без представителей РФ, сказал Кулеба.

Заявления МИД Украины о возможных переговорах с Россией противоречат ранее введённому Зеленским запрету на переговоры с РФ, а попытки навязать России «правила» для проведения подобных переговоров неприемлемы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.