Москва, 11 апреля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным 11 апреля заверил, что если Минск может сыграть какую-то роль в мирном процессе по Украине, то всегда будет рядом с Россией.

Гавриил Григоров / POOL /РИА Новости

Белорусский лидер подчеркнул, что поддерживает мирное урегулирование конфликта, от которого Россия никогда не отказывалась.

Лукашенко заверил, что Белоруссия всегда будет действовать в одном ключе с РФ и будет рядом.

Как передавало ИА Регнум, Александр Лукашенко 11 апреля прибыл с рабочим визитом в Россию. Владимир Путин и глава Белоруссии планировали обсудить ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Госсовета Союзного государства, состоявшегося в январе в Петербурге.

Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной, заявил 11 апреля Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко. Российский лидер согласился с Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. По словам Путина, Украина отказалась от стамбульских соглашений под давлением Запада.

После теракта в «Крокус Сити Холле» необходимо разобраться с теми, кто стоит за Украиной, заявил журналистам президент Белоруссии в ходе визита в Москву.