* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 16 апреля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. В Апелляционный военный суд в Московской области поступили жалобы защиты и апелляционное представление на приговор Дарье Треповой (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), получившей 27-летний тюремный срок по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Суд зарегистрировал апелляционные жалобы представителей защиты и апелляционное представление надзорного ведомства на приговор в отношении Треповой. Дата рассмотрения на данный момент не назначена.

В феврале в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда сообщили, что Генеральная прокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой, потребовав приговор в виде 28 лет лишения свободы. Как сообщил её адвокат Даниил Берман, защита также обжаловала приговор.

Как передавало ИА Регнум, 25 января Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года и к выплате штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошёл 2 апреля 2023 года. Суд установил, что Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, начинённую взрывчаткой. В результате теракта военкор погиб, ещё 40 человек получили ранения. Во время допроса девушка призналась, что выполняла поручение украинских кураторов в надежде уехать на Украину.

Сообщника Треповой Дмитрия Касинцева, укрывавшего её после совершения теракта, приговорили к одному году и девяти месяцам колонии общего режима.