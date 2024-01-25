* лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 25 января, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Дмитрия Касинцева, укрывавшего Дарью Трепову (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) после совершённого теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, приговорили к одному году десяти месяцам тюремного заключения. Такое решение 25 января вынес суд.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Касинцеву ― один год 9 месяцев в ИК общего режима», ― говорится в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Гособвинитель запросил наказание в виде одного год и десяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемого осудили по статье 316 УК РФ. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в кафе в Санкт-Петербурге произошёл 2 апреля 2023 года. Трепова была одной из гостей творческого вечера Татарского, на котором она подарила военкору принесённую статуэтку. Внутри была взрывчатка. После вручения подарка в баре прогремел взрыв, Татарский погиб, пострадали более 40 человек.

Трепова скрылась в квартире у своего знакомого Дмитрия Касинцева. Однако на следующее после теракта утро, 3 апреля, тот попытался сбежать. Касинцев, взяв вещи, телефон, российский и заграничный паспорта, хотел выйти на улицу, однако на первом этаже подъезда его остановил сотрудник полиции. По требованию правоохранителя Касинцев провёл его к своей квартире и открыл дверь. Полицейский обнаружил в одной из комнат Трепову, которая лежала на полу, накрытая простыней.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в дело о теракте, Трепову арестовали.

25 января ей огласили приговор ― 27 лет колонии общего режима.