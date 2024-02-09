* внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 9 февраля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Приговорённая к 27 годам колонии за организацию теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года Дарья Трепова (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обжаловала приговор, сообщил 9 февраля её адвокат Даниил Берман.

РИА Новости/Алексей Даничев Дарья Трепова

Адвокат сообщил, что отправил жалобу на вынесенный Треповой приговор во 2-й Западный окружной военный суд. Обращение он послал по почте сегодня, 9 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, обвинительный приговор 2-й Западный окружной военный суд вынес Треповой 25 января. Её признали виновной в теракте, незаконном перемещении взрывчатых веществ и в использовании поддельных документов.

Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года и к выплате штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Теракт, организатором которого суд признал Трепову, произошёл в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге 2 апреля прошлого года. Во время творческого вечера, который проводил военкор Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский), прогремел мощный взрыв. Военкор погиб и ещё 42 человека пострадали.

Взрыв прогремел после того, как Трепова вручила военкору статуэтку, начинённую взрывчаткой. На допросе она сообщила, что не знала о взрывчатке в статуэтке и, передавая её военкору, только выполняла поручения своих украинских кураторов.

Проверка на полиграфе показала, что Трепова знала о содержимом статуэтки. На суде она заявила, что сожалеет о случившемся, и снова утверждала, что не желала военкору смерти. Берман по итогам судебного заседания назвал приговор Треповой незаконным и необоснованным. Он назвал приговор Треповой «самым жёстким приговором в отношении женщины в истории России».