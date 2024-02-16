* внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 16 февраля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Генпрокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

РИА Новости/ Алексей Даничев Дарья Трепова

«Прокуратура подала апелляционное представление на приговор, в нём она настаивает на приговоре в виде 28 лет лишения свободы», — рассказал «РИА Новости» представитель суда.

Адвокат Треповой Даниил Берман 9 февраля сообщил, что защита также обжаловала приговор.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года и к выплате штрафа в 600 тысяч рублей. Прокурор просил приговорить её к 28 годам лишения свободы.

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. Там проходил творческий вечер военкора Татарского, Трепова была в числе гостей. Суд установил, что девушка вручила военкору статуэтку, начинённую взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, ещё 40 человек получили ранения.

Сообщника Треповой Дмитрия Касинцева, укрывавшего её после совершённого теракта, приговорили к одному году и десяти месяцам тюремного заключения.

На допросе Трепова призналась, что выполняла поручения украинских кураторов в надежде уехать в республику.