Зеленского обвинили в пренебрежении принципами безопасности по ЗАЭС
Рогов: Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Энергодар, Запорожская область, 16 апреля, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский наплевал на сформулированные генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской атомной электростанции, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Придумай Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюёт, как это делает на протяжении последних двух лет», — указал он в беседе с «РИА Новости» 16 апреля.
По мнению Рогова, киевский режим продолжит предпринимать попытки обстрелов территории ЗАЭС, пока Гросси публично не признает, что за этими атаками стоит Украина.
Генеральный директор МАГАТЭ в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 15 апреля назвал обстрелы Запорожской АЭС серьёзным нарушением основных принципов безопасности станции. Он напомнил, что 8 апреля миссия МАГАТЭ на ЗАЭС впервые с ноября 2022 года подтвердила первые атаки, которые были напрямую направлены на объект.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, обвинил Рафаэля Гросси в том, что тот, говоря о виновниках атаки на ЗАЭС, использует обезличенные фразы, хотя всем известна сторона, стоящая за атаками на станцию. Российский дипломат призвал МАГАТЭ в своих докладах прямо указывать на источник атак на Запорожскую атомную электростанцию.
Как передавало ИА Регнум, 7 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ. В результате инцидента повреждения получил грузовой автомобиль. Позднее дроны атаковали купол шестого энергоблока. Критических повреждений зафиксировано не было, радиационный фон не изменился.