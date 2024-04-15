Энергодар, Запорожская область, 16 апреля, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский наплевал на сформулированные генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской атомной электростанции, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Придумай Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюёт, как это делает на протяжении последних двух лет», — указал он в беседе с «РИА Новости» 16 апреля.

По мнению Рогова, киевский режим продолжит предпринимать попытки обстрелов территории ЗАЭС, пока Гросси публично не признает, что за этими атаками стоит Украина.

Генеральный директор МАГАТЭ в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 15 апреля назвал обстрелы Запорожской АЭС серьёзным нарушением основных принципов безопасности станции. Он напомнил, что 8 апреля миссия МАГАТЭ на ЗАЭС впервые с ноября 2022 года подтвердила первые атаки, которые были напрямую направлены на объект.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, обвинил Рафаэля Гросси в том, что тот, говоря о виновниках атаки на ЗАЭС, использует обезличенные фразы, хотя всем известна сторона, стоящая за атаками на станцию. Российский дипломат призвал МАГАТЭ в своих докладах прямо указывать на источник атак на Запорожскую атомную электростанцию.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ. В результате инцидента повреждения получил грузовой автомобиль. Позднее дроны атаковали купол шестого энергоблока. Критических повреждений зафиксировано не было, радиационный фон не изменился.