Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Россия призывает МАГАТЭ и генерального директора агентства Рафаэля Гросси избегать в своих докладах обезличенных фраз и прямо указывать на источник атак на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН 15 апреля заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Странно звучат взвешенные и релевантные оценки гендиректора (МАГАТЭ Рафаэля Гросси. — Прим. ред.), когда в них используют обезличенные фразы… Не указывается всем нам известная сторона, которая стоит за атаками на станцию», — указал Небензя.

Российский дипломат напомнил, что обеспечение физической и ядерной безопасности всегда было и остаётся безусловным приоритетом Российской Федерации. Кроме того, российская сторона в сотрудничестве с МАГАТЭ предпринимает все усилия, направленные на обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции.

В связи с этим постоянный представитель РФ при ООН призвал МАГАТЭ в своих докладах прямо указывать на источник атак на ЗАЭС. Как отметил Небензя, украинские обстрелы станции невозможно оправдать, особенно учитывая тот факт, что Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжёлого вооружения и не осуществляла с её территории каких-либо нападений.

При этом Небензя подчеркнул, что российская сторона ценит работу Рафаэля Гросси и усилия его коллег из Международного агентства по атомной энергии, в частности сотрудников, входящих в состав миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

«В отсутствие какого-либо одёргивания со стороны своих (западных. — Прим. ред.) кураторов… киевский режим уверовал в собственную безнаказанность, вновь перешёл к тактике прямого обстрела станции», — отметил дипломат.

По словам Василия Небензи, невозможно полностью исключить риски ядерной катастрофы регионального или глобального масштаба, если украинская сторона продолжит атаковать территорию ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнул, что последние атаки на Запорожскую АЭС стали прецедентом, нарушившим основные принципы физической и ядерной безопасности станции, и призвал немедленно прекратить какие-либо удары по территории объекта.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ. В результате инцидента повреждения получил грузовой автомобиль. Позднее дроны атаковали купол шестого энергоблока. Критических повреждений зафиксировано не было, радиационный фон не изменился.