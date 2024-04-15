Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Последние атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) являются прецедентом, нарушившим основные принципы физической и ядерной безопасности станции. Об этом 15 апреля заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН).

Иван Шилов ИА Регнум

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что эти атаки стали серьёзным нарушением пяти основных принципов защиты станции.

«За последние десять дней один из этих принципов был неоднократно нарушен. Это является шаговым изменением и ростом риска для ядерной безопасности на АЭС», — указал Гросси.

Он также напомнил, что 8 апреля миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые с ноября 2022 года подтвердила первые атаки, которые были напрямую направлены на объект. Гросси подчеркнул, что эти нападения, которые он назвал безрассудными, должны быть немедленно прекращены.

«Прошу Совет оказать последовательную поддержку пяти принципов… Прошу поддержать роль МАГАТЭ, которое ведёт мониторинг за ситуацией», — добавил Рафаэль Гросси.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля украинские беспилотники атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ. В результате инцидента повреждения получил грузовой автомобиль. Позднее дроны атаковали купол шестого энергоблока. Критических повреждений зафиксировано не было, радиационный фон не изменился.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил нападения на Запорожскую АЭС и призвал немедленно прекратить любые попытки атаковать объекты на территории электростанции. К призыву МАГАТЭ прекратить атаки на ЗАЭС присоединилась Организация Объединённых Наций. Как отметил помощник генсека ООН Мирослав Енча, ни одно государства не получает выгоды ни в военном, ни в политическом смысле, атакуя ядерные объекты.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции призвал Украину прекратить атаковать объекты на территории ЗАЭС. Ульянов также подчеркнул, что атаки на электростанцию нарушают принципы, сформулированные Рафаэлем Гросси.