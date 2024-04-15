Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Специалисты Международного агентства по атомной энергии не видели на территории Запорожской атомной электростанции тяжёлого вооружения, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Там нет тяжёлых вооружений», — указал Гросси в беседе с журналистами.

При этом, по словам гендиректора МАГАТЭ, на данный момент невозможно обозначить виновных в атаках на станцию, поскольку агентство якобы не располагает доказательствами для озвучивания подобных заявлений.

Как передавало ИА Регнум, на заседании СБ ООН постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя призвал Гросси избегать обезличенных фраз и прямо указывать на источник атак на Запорожскую атомную электростанцию. Российский дипломат также подчеркнул, что РФ никогда не размещала на ЗАЭС тяжёлого вооружения.

7 апреля украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами Международного агентства по атомной энергии. В результате инцидента повреждения получил грузовой автомобиль. Позднее беспилотные летательные аппараты атаковали купол шестого энергоблока. Критических повреждений зафиксировано не было, радиационный фон не изменился.