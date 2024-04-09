Энергодар, Запорожская область, 9 апреля, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Нападение на учебный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС), совершённое с помощью беспилотника 9 апреля, свидетельствует о готовности к новым атакам на станцию, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА Регнум

Атаки на станцию он назвал зловещим событием.

«Сегодняшний инцидент — хотя он и произошел за пределами периметра объекта — является зловещим событием, поскольку свидетельствует о явной готовности продолжать эти атаки, несмотря на серьезную угрозу, которую они представляют для ядерной безопасности, и наши неоднократные призывы к военной сдержанности», — сказано в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Глава агентства также отметил, что, «кто бы ни стоял» за нападениями, эти силы играют с огнём. Нападения на АЭС безответственны и опасны, их необходимо прекратить, подчеркнул Гросси.

В МАГАТЭ также отметили, что сотрудники агентства на станции в последние несколько дней «продолжали слышать непрерывные звуки военных действий» вблизи ЗАЭС.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» сообщил о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары создали реальную угрозу безопасности ЗАЭС, отметила пресс-служба компании. Один из дронов атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на станции не изменился.

Инспекторы агентства, находившиеся на территории АЭС в момент удара, впервые с 2022 года подтвердили атаку и сообщили о трёх попаданиях в конструкцию защитной оболочки главного реактора. Гросси назвал атаку безрассудной, подчеркнув, что удары по объекту серьёзно повышают риск ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены. ЗАЭС была близка к ядерной аварии, сказал Гросси.

Вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере ложится на помогающие Киеву страны, заявил МИД России. Москва поднимет вопрос атаки ВСУ на станцию на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Ещё один удар по станции был нанесён 9 апреля — украинский беспилотник атаковал корпус учебного центра ЗАЭС. Атака произошла через несколько минут после того, как инспекторы МАГАТЭ проехали мимо здания центра.