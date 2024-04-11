Вашингтон, 11 апреля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций присоединяется к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил 11 апреля помощник генсека ООН Мирослав Енча.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы присоединяемся к призыву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси немедленно прекратить подобные непростительные атаки с целью избежания крупного ядерного инцидента», — сказал он на заседании Совбеза.

По его словам, ни одно государство не получает выгоды ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля беспилотники ВСУ атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ, в результате чего получил повреждения разгружавший продукты грузовой автомобиль.

Позднее ещё два беспилотника атаковали район грузового порта станции и купол шестого энергоблока. Критических повреждений строение не получило, радиационный фон не изменился.

Вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере ложится на помогающие Киеву страны, заявил МИД России.