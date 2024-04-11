Вена, 12 апреля, 2024, 01:12 — ИА Регнум. На внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Россия призвала Украину прекратить атаковать объекты на территории станции. Об этом 11 апреля рассказал журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

Он уточнил, что российская сторона в ходе своего выступления озвучила тезисы, согласно которым следует проявлять ответственный подход к обеспечению ядерной безопасности, недопустимо стрелять по ядерным объектам. Всё это нарушает принципы, сформулированные генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Прямо Украину в качестве виновной стороны назвали, поскольку мы знаем об этом на 100%, и наши сирийские друзья, постоянный представитель Сирии. Остальные в условиях, когда официального заключения о вине украинцев со стороны МАГАТЭ нет, обходили этот момент стороной. Но многие страны Азии, Африки, Латинской Америки достаточно сильно призывали эти атаки прекратить немедленно. То, что, собственно, мы и хотели увидеть и услышать», — добавил Ульянов.

Во время сессии чётко высказались против обстрелов ЗАЭС не только дружественные РФ страны, подчеркнул дипломат, но и «многие из тех, кто скорее склонен поддерживать Украину».

Как передавало ИА Регнум, в МАГАТЭ 9 апреля сообщили о запросе Россией провести внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на тему Запорожской АЭС. Следом такая же просьба последовала от Украины. Совещание прошло в штаб-квартире МАГАТЭ 11 апреля. Для прессы заседание Совета было закрытым.

Украинские беспилотники 7 апреля атаковали ЗАЭС. Прилёт был возле столовой, взрыв нанёс повреждения грузовику, с которого разгружали продукты. Это случилось через 20 минут после визита экспертов МАГАТЭ. Также ВСУ нанесли удар в районе грузового порта. После этого украинский дрон атаковал купол шестого энергоблока ЗАЭС.

Дроны ВСУ 5 апреля осуществили атаку по территории ЗАЭС, ударив в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. В результате этого не произошло повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы атомной станции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 9 апреля осудил нападение на учебный центр ЗАЭС, совершённое с помощью беспилотника. Произошедшее свидетельствует о готовности к новым атакам на станцию, добавил он. Нападения на АЭС безответственны и опасны, их необходимо прекратить, подчеркнул Гросси. В МАГАТЭ также отметили, что сотрудники агентства на станции в последние несколько дней «продолжали слышать непрерывные звуки военных действий» вблизи ЗАЭС.

Хорватское издание Advance написало, что киевский режим на фоне военных неудач на поле боя может устроить взрыв на ЗАЭС.