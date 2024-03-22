Москва, 22 марта, 2024, 13:08 — ИА Регнум. У замороженных западными странами российских активов есть владельцы. Об этом 22 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы слышали с вами заявления из Брюсселя, что, дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так, они принадлежат держателям активов, хозяевам активов», ― подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля назвал абсурдным мнение, будто эти активы никому не принадлежат.

Как сообщало ИА Регнум, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 18 марта, что часть доходов от замороженных активов России может пойти в Европейский фонд мира с целью оказания военной помощи Украине либо для налаживания производства в её ВПК.

Главы МИД ЕС поддержали отправку доходов от российских активов на помощь Киеву. Вместе с тем Боррель отметил, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принимали.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо 21 марта заявил, что власти страны поддерживают использование доходов от замороженных на Западе российских активов для закупок оружия Украине. Он назвал это разумным путём действий.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в тот же день сообщила, что ЕС сможет уже к 1 июля перевести Украине для закупок оружия €1 млрд от доходов, полученных с помощью замороженных российских активов. По её словам, для этого необходимо побыстрее завершить разработку механизма изъятия средств.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 марта заявила, что передача Евросоюзом на Украину процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством. Она также назвала действия ЕС грубейшим и беспрецедентным по масштабу нарушением базовых международных норм. Дипломат заверила, что Москва ответит на это.

Песков 21 марта предупредил, что Россия должным образом отреагирует на конфискацию активов, замороженных Западом. Он отметил, что Москва применит судебные механизмы, а ответ будет взаимным, но не зеркальным.