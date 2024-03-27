Брюссель, 27 марта, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Европейский союз решил не передавать Украине 5 млрд евро прибыли от замороженных российских активов за первые два года специальной военной операции. Вместо этого ЕС разрешил международному депозитарию Euroclear, в управлении которого находится большая часть замороженных средств РФ, оставить себе часть доходов на юридические разбирательства и покрытие рисков, сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.

Сергей Корсун ИА Регнум

Эта сумма послужит буфером, позволяющим оплачивать текущие и потенциальные иски со стороны России и других стран, поясняет издание.

«Доходы от замороженных активов России за 2022 и 2023 год отделены от «обычных» доходов. Мы не распределяем эти доходы между акционерами и сохраняем их до получения дальнейших указаний», — сообщили в депозитарии.

В материале говорится, что на февраль 2024 года российские компании подали 94 иска против Euroclear с требованием вернуть заблокированные средства.

На Украине раскритиковали такое решение ЕС, отмечает издание.

«Я никогда не слышал, что 5 млрд евро — это буфер Euroclear. Это слишком большая сумма для того, чтобы выступать в качестве подушки безопасности при любом возможном риске», — заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта лидеры стран ЕС собрались на саммит в Брюсселе, чтобы договориться об использовании доходов от замороженных российских активов. По итогам первого дня саммита они не смогли принять решение, призвав Совет Евросоюза проработать предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

После первого дня саммита фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже к 1 июля сможет передать Украине 1 млрд евро от доходов, полученных с помощью замороженных активов РФ. По её словам, эти средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов.

Боррель 18 марта сообщил, что часть доходов от замороженных активов России может пойти в Европейский фонд мира с целью оказания военной помощи Украине либо для налаживания производства в её ВПК.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что передача Украине процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о наличии владельцев у замороженных российских активов. Он назвал абсурдными заявления из Брюсселя, будто эти активы никому не принадлежат.