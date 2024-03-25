Москва, 26 марта, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Россия отреагирует на решение передать Украине её замороженные активы России. Кроме того, это нанесёт урон репутации самих европейцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение. Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим. Потому что частная собственность или право государства на свои авуары — это святое, это нельзя трогать. И вот если они нарушат это один раз, то <…>, попросту говоря, будут рубить сук, на котором сидят», — сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам», комментируя планы ЕС передавать доходы от российских замороженных активов Украине.

Представитель Кремля добавил, что в ЕС при принятии такого решения получат моментальную реакцию инвесторов, тем самым европейцы нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали многие десятилетия.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта лидеры стран Евросоюза собрались на саммит в Брюсселе с целью договориться об использовании доходов от замороженных российских активов. Стало известно, что по итогам первого дня саммита они не смогли принять решение, призвав Совет Евросоюза проработать предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

После первого дня саммита фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже к 1 июля сможет передать Украине €1 млрд от доходов, полученных с помощью замороженных активов РФ. По её словам, эти средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов.

Боррель 18 марта заявил, что часть доходов от замороженных активов России может пойти в Европейский фонд мира с целью оказания военной помощи Украине либо для налаживания производства в её ВПК. Страны Евросоюза дискутируют по данному вопросу уже несколько месяцев, добавил он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 20 марта подчеркнула, что передача Евросоюзом Украине процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством. Дипломат назвала действия ЕС грубейшим и беспрецедентным по масштабу нарушением базовых международных норм. Захарова подчеркнула, что Москва ответит в случае передачи Киеву доходов от российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о наличии владельцев у замороженных российских активов. Он назвал абсурдными заявления из Брюсселя, будто эти активы никому не принадлежат.