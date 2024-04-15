Афины , 15 апреля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Греция не готова поставить Украине истребители F-16. Об этом в интервью польской газете Rzeczpospolita 15 апреля заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее СМИ утверждали, что Афины с большой долей вероятности передадут Киеву 32 самолёта F-16. Однако глава греческого правительства эту информацию опроверг.

«Прежде всего хотелось бы пояснить, что мы не готовы передавать Украине самолёты F-16. Такая информация появилась в СМИ, но не соответствует действительности», ― указал Мицотакис.

При этом он подчеркнул, что Греция поддерживала и продолжит помогать Украине, но не в ущерб собственной обороноспособности. Премьер-министр напомнил, что Греция ранее уже отправила Украине значительное количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта информационный портал newsbreak. gr сообщил, что Греция с большой вероятностью передаст Украине 32 истребителя F-16 из числа старых самолётов, подлежащих утилизации

По словам министра национальной обороны Николаоса Дендиаса, план реформирования военно-воздушных сил «Повестка дня 2030» предполагает постепенный вывод из эксплуатации самолётов третьего и четвёртого поколений с заменой их современными воздушными судами 4,5 и 5-го поколений. К 2030 году ВВС должны иметь 200 таких самолётов.

Чтобы покрыть расходы, Греция намерена продать 108 подлежащих выводу из эксплуатации истребителей, включая 32 самолёта F-16C/-D Block 30. При этом авторы публикации отметили, что передача Украине истребителей считается практически несомненной.

В марте в ходе общения с военными лётчиками президент России Владимир Путин заявил, что американские истребители F-16 не изменят боевую ситуацию в зоне СВО, если будут переданы Киеву. Их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику ВСУ, подчеркнул глава государства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 апреля заявил, что американские истребители F-16 не смогут стать «серебряной пулей» для Украины в конфликте с Россией и не переломят ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ.

Вооружённые силы России легко уничтожат стоящие на украинских аэродромах американские истребители F-16, считает немецкий журналист Юлиан Рёпке. По его мнению, поставка любого количества истребителей без создания на территории Украины эффективной противовоздушной обороны лишена смысла. Он также призвал трезво взглянуть на целесообразность передачи истребителей F-16 Киеву.