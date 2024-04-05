Брюссель, 5 апреля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Американские истребители F-16 не смогут стать «серебряной пулей» для Украины в конфликте с Россией и не переломят ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ. Об этом 5 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild.

Иван Шилов ИА Регнум

Предстоящие поставки Киеву F-16 и оружия для них, а также тренировки пилотов ВСУ для этих истребителей в странах НАТО он назвал примером военной поддержки Украины со стороны союзников.

«Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну», — сказал он.

При этом генсек НАТО уточнил, что, по его утверждению, американские истребители усилят оборонные возможности ВСУ, и приветствовал их предстоящую передачу Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг призвал киевские власти мобилизовать больше бойцов в украинскую армию. По его словам, Киеву стоит заняться именно этим, а не надеяться на получение от Берлина какого-либо «чудо-оружия», как крылатые ракеты Taurus.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 31 марта признал, что Россия может уничтожить аэродромы стран — членов НАТО как законную цель, в случае, если ВСУ будут использовать с них обещанные Киеву истребители F-16. Он также напомнил о возможностях России атаковать дальние цели с помощью ракет.

Президент России Владимир Путин заявлял, что возможные поставки истребителей F-16 украинской армии не поменяют ситуацию на поле боя, так как их будут беспощадно уничтожать, как и другую западную технику ВСУ. Глава государства подчёркивал, что F-16 станут для России законной целью, если их будут использовать против российских военных с аэродромов третьих стран.