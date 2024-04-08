Афины , 8 апреля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Греция с большой вероятностью передаст Украине 32 истребителя F-16 из числа старых самолётов, подлежащих утилизации. Об этом сообщил 7 марта информационный портал newsbreak. gr.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

По словам министра национальной обороны Николаоса Дендиаса, план реформирования военно-воздушных сил «Повестка дня 2030» предполагает постепенный вывод из эксплуатации самолётов 3-го и 4-го поколений с заменой их современными самолётами 4,5 и 5-го поколений. К 2030 году ВВС должны иметь 200 таких самолётов.

Чтобы покрыть расходы на новые самолёты, Греция намерена продать 108 подлежащих выводу из эксплуатации истребителей. Это 32 самолёта F-16C/-D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk.2 и 33 F-4E PI2000. Однако, отмечает издание, шансы на перепродажу F-4E приближены к нулю.

«Совсем другое дело — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной», — говорится в статье.

Эти истребители прошли две структурные модернизации и к текущему моменту в среднем израсходовали около 60% предельного срока службы. Что касается самолётов Mirage 2000-5, они с одобрения Франции могут быть переданы Украине или проданы Индии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в ходе общения с военными лётчиками президент России Владимир Путин заявил, что американские истребители F-16 не изменят боевую ситуацию в зоне СВО, если будут переданы Киеву. Они будут нещадно уничтожаться, как и другая западная техника ВСУ, подчеркнул глава государства.