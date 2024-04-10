Берлин, 10 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы России легко уничтожат стоящие на украинских аэродромах американские истребители F-16, написал немецкий журналист Юлиан Рёпке на своей странице в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«На земле самолёты (F-16) станут лёгкой мишенью для России», — пишет журналист.

По его мнению, поставка любого количества истребителей без создания на территории Украины эффективной противовоздушной обороны лишена смысла.

Рёпке также призвал трезво взглянуть на целесообразность передачи истребителей F-16 Киеву.

Как передавало ИА Регнум, в марте в ходе общения с военными лётчиками президент России Владимир Путин заявил, что американские истребители F-16 не изменят боевую ситуацию в зоне СВО, если будут переданы Киеву. Они будут нещадно уничтожаться, как и другая западная техника ВСУ, подчеркнул глава государства.

5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американские истребители F-16 не смогут стать «серебряной пулей» для Украины в конфликте с Россией и не переломят ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 31 марта признал, что Россия может уничтожить аэродромы стран — членов НАТО как законную цель, в случае если ВСУ будут использовать с них обещанные Киеву истребители F-16. Он также напомнил о возможностях России атаковать дальние цели с помощью ракет.