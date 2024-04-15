Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Созывая срочное заседание Совета Безопасности ООН, представители Израиля, по-видимому, рассчитывали добиться консолидированной поддержки со стороны Запада во главе с США, предположил политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв. Ведь изначально было очевидно, что такие постоянные члены Совбеза, как Россия и Китай, в нынешней ситуации не поддержат произраильскую резолюцию. Так эксперт прокомментировал ИА Регнум итоги заседания в Совбезе ООН в связи с атакой Ирана на Израиль, которые постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал как «парад лицемерия и двойных стандартов Запада».

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению Бордачёва, правящие круги в Израиле прекрасно понимают, что такие постоянные члены Совбеза, как Россия и Китай, сейчас их не поддержат. Но для израильской стороны сохраняется важность очередной демонстрации безусловной поддержки со стороны Запада и ряда небольших стран, сильно зависящих от Запада.

Однако, по оценке политолога, добиться этой цели Израилю не удалось, по крайней мере пока. Израильская сторона оказалась в непростой ситуации, поскольку их главный западный союзник — США — опасается большой войны на Ближнем Востоке. А именно такую войну Израиль сейчас всячески провоцирует.

«Израильтянам приходится идти ва-банк. Никто не знает, как долго продлится американская поддержка. Например, Пентагон уже заявил, что Израиль смог отразить атаку Ирана только благодаря американской помощи. Это сильный сигнал, показывающий израильтянам пренебрежительное к ним отношение со стороны Белого дома. Что для США они тоже инструмент. Мол, знайте своё место. Американцы, конечно, их поддерживают, но постоянно попрекают, показывая, что даже для операции против палестинцев в секторе Газа Израилю потребовалась колоссальная американская военная помощь, что в Израиле нет своих ресурсов для такого рода мероприятий», — прокомментировал эксперт.

С другой стороны, нынешняя администрация Белого дома сейчас находится в таком положении, когда, всячески демонстрируя свою власть, реально мало на что на Ближнем Востоке может влиять, отметил Бордачёв. Это обстоятельство удерживает США от безусловной поддержки Израиля, который, в свою очередь, скорее всего, продолжит попытки провоцировать Иран на более жёсткие ответные меры. Эскалация, по замечанию эксперта, может и не наступить, но новые провокации неизбежны.

Массированная ответная атака Ирана по объектам на территории Израиля, как заметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, произошла на фоне лицемерия коллективного Запада. Он заявил об этом 14 апреля в ходе срочно созванного заседания Совета Безопасности ООН.

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось «в вакууме». Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию СБ ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причём далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля. В Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», — заявлял Небензя.

Постпред России напомнил присутствующим тот факт, что совершённая ранее израильскими военными атака на дипломатическое представительство Ирана в столице Сирии Дамаске — это, согласно международному праву, casus belli. То есть это действие может трактоваться как объявление войны. Если бы произошла такая атака на одно из посольств стран Запада, то последовала бы жёсткая реакция, уверен дипломат. В выступлении Небензя призвал все стороны к сдержанности.

Заседание запросила израильская сторона после атак Ирана. Представители Израиля назвали масштабы атак беспрецедентными, нарушающими международное право. Постпредство Ирана при ООН заявило, что удар был нанесён в соответствии со статьёй 51 Устава всемирной организации о праве на самооборону.

Ирану ничего не оставалось, кроме как наказать Израиль, поскольку СБ ООН не осудил Израиль за обстрел консульского отдела иранского посольства в Дамаске, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонной беседы с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.