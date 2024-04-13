Вашингтон, 14 апреля, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Атака на Израиль является ответным шагом на агрессию против дипломатических объектов Ирана в Дамаске и опирается на статью 51 Устава ООН, прокомментировали в иранском постпредстве при всемирной организации.

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«Военные действия Ирана были совершены в соответствии со статьей 51 Устава ООН, связанной с законной самообороной, и были ответом на агрессию сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске. Если израильский режим совершит ещё одну ошибку, ответ Ирана будет намного более жёстким. Это конфликт между Ираном и преступным режимом Израиля, США должны оставаться в стороне», — написали в соцсети Х иранские дипломаты.

Как передавало ИА Регнум, с вечера 13 апреля Иран направил в сторону Израиля три волны беспилотников. Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции подтвердили запуск десятков ракет и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля.

Предполагается, что иранская атака на Израиль нацелена на правительственные объекты, передаёт телеканал MSNBC со ссылкой на двух американских чиновников.

По информации Армии обороны Израиля, в ночь на 14 апреля сигналы воздушной тревоги включили на юге и севере Израиля, а также в районе Мёртвого моря и в Иерусалиме. Кроме того, взрывы слышали в небе над сирийским Дамаском.

Более 100 выпущенных Ираном вечером 13 апреля беспилотников нейтрализовали вне границ Израиля. Перехват сотни дронов обеспечили союзники — Британия и США, сообщила радиостанция «Галец ЦАХАЛ» со ссылкой на источник в силовых кругах.