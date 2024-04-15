Вашингтон, 15 апреля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) поднялись до рекордных значений после того, как США и Великобритания ввели новые антироссийские санкции. Об этом 15 апреля сообщило агентство Bloomberg.

ТАСС/Li Xin/VCG/Visual China Group/ТА

«Алюминий подскочил на целых 9,4%, что является максимальным показателем с момента вступления в силу нынешней формы контракта в 1987 году, тогда как никель подскочил на целых 8,8%, хотя позже цены снизились», — сообщило агентство.

По мнению главы отдела торговли и исследований Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co Цзя Чжэна, такой рост цен произошёл на фоне опасений участников запанных рынков о возможном снижении российских поставок.

Отмечается, что Россия является одним из важных производителей металлов и поставляет на мировой рынок 6% никеля, 5% алюминия и 4% меди. Новые американские и британские санкции запретили поставки этих металлов из России на Чикагскую товарную биржу и на LME, на которой устанавливаются мировые базовые цены.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 апреля агентство Bloomberg написало, что введённые США и Британией санкции против поставляемых из России металлов укрепят статус Китая как покупателя ключевых сырьевых товаров у Москвы. Отмечалось, что это также приведёт к усилению роли Шанхая как площадки для установления цен на материалы.

Министерство финансов США 12 апреля ввело запрет на ввоз из России алюминия, меди и никеля. При этом новые ограничения не коснулись металлов, которые произвели до 13 апреля 2024 года.

Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям против торговли металлами. Глава минфина страны Джереми Хант назвал принятые меры решительным шагом, так как в результате российские металлы потеряли доступ к Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, говоря о новых американских санкциях, заявил, что эти ограничения являются очередным неоправданным политизированным шагом. Он подчеркнул, что нелегитимные шаги США преподносят как якобы доказательства лидерства в сдерживании России и попытку помешать успехам российских войск в ходе СВО на Украине.