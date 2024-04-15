Токмак, Запорожская область, 15 апреля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. В результате обстрела Токмака в Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины погибли и пострадали более 40 человек. Об этом 15 апреля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Александр Полегенько/ТАСС

«Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребёнка. Всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек», ― написал Балицкий в Telegram-канале.

Он также сообщил о завершении аварийно-спасательных работ после обстрела. Губернатор поблагодарил подразделения МЧС, медиков, полицию, Росгвардию, коммунальные службы Токмака и волонтёров за круглосуточную помощь и содействие в поисковых работах.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 апреля ВСУ нанесли удар по жилому району Токмака. Изначально сообщалось, что восемь человек погибли и более 20 пострадали. Утром 13 апреля из-под завалов живыми извлекли пять человек. Позднее число погибших выросло до 11 человек.

Вечером 13 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил о новом обстреле Токмака из реактивных систем залпового огня.

Ещё четыре тела спасатели подняли из-под завалов 14 апреля, среди них один ребёнок. Кроме того, один пострадавший умер в больнице.

По данным оперативных служб, ВСУ при атаке на Токмак применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, разработанные и применяемые в странах НАТО.