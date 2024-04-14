Токмак, Запорожская область, 14 апреля, 2024, 08:52 — ИА Регнум. До 16 человек увеличилось число погибших в Токмаке в результате украинского обстрела. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил 14 апреля в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребёнок», — написал Балицкий.

Он добавил, что один пострадавший умер в больнице. Из 20 пострадавших 12 остаются в больницах в тяжёлом состоянии, восемь пациентов продолжают лечение стационарно. В городе продолжают разбирать завалы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 апреля ВСУ нанесли удар по жилому району Токмака. Сообщалось, что восемь человек погибли и более 20 пострадали. Утром 13 апреля из-под завалов живыми извлекли пять человек. Позднее число погибших выросло до 11 человек.

По данным оперативных служб, ВСУ при атаке на Токмак применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, разработанные и применяемые в странах НАТО.