Токмак, Запорожская область, 13 апреля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) снова обстреляли город Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил 13 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Юрий Войткевич/РИА Новости

«Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России. Подробности позже», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 апреля ВСУ нанесли удар по жилому району Токмака. Сообщалось, что погибли восемь человек, в том числе двое детей, более 20 пострадали. Несколько человек оставались под завалами. Утром 13 апреля спасатели извлекли из-под завалов пять человек, они живы, им оказывается экстренная помощь.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 13 апреля сообщил, что число погибших в результате обстрела города Токмак со стороны ВСУ выросло до десяти, ещё два человека числятся пропавшими без вести.

Военные следователи прибыли на место обстрела в городе Токмаке и опросили свидетелей, сообщил журналистам представитель СК России. Он отметил, что все собранные в ходе осмотра места происшествия вещественные доказательства будут упакованы и отправлены на экспертизу.