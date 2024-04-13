Токмак, Запорожская область, 13 апреля, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Число погибших после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Токмака в Запорожской области выросло до 11, двое числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«К 19:00 поднято тело ещё одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребёнком. На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших», — написал он.

Ранее Балицкий сообщал о десяти погибших.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 12 апреля ВСУ нанесли удар по жилому району Токмака. Сразу после атаки стало известно о восьми погибших и более 20 пострадавших. Утром 13 апреля спасатели извлекли из-под завалов пять человек, они живы, им была оказана экстренная помощь. Позднее губернатор сообщил, что число погибших в результате обстрела выросло до десяти.

Военные следователи прибыли на место обстрела в городе Токмаке и опросили свидетелей, сообщил журналистам представитель СК России. Он отметил, что все собранные в ходе осмотра места происшествия вещественные доказательства будут упакованы и отправлены на экспертизу.

Вечером 13 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил о новом обстреле Токмака из реактивных систем залпового огня.