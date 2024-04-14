Вашингтон, 15 апреля, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Израилю стоит последовать примеру Ирана в нежелании обострения ситуации, заявил 14 апреля на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

Российский дипломат отметил сигнал Тегерана о нежелании дальнейшей эскалации военных действий с Израилем.

«Настоятельно призываем Западный Иерусалим последовать примеру Ирана и отказаться от практики провокационных силовых акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона, и без того дестабилизированного в результате обострения палестино-израильского противостояния», — подчеркнул Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН после атаки Ирана на Израиль генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что пришло время для деэскалации, поскольку страны Ближнего Востока находятся на грани полномасштабного конфликта.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной, предупреждали власти.

В ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Израиль запросил провести внеочередное заседание Совбеза ООН после атак Ирана. Представители израильской дипмиссии назвали масштабы атак беспрецедентными, нарушающими международное право.