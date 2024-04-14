Рим, 14 апреля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Лидеры страны G7 выразили солидарность и поддержку Израилю после атак Ирана, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам экстренного заседания, созванного председательствующей Италией.

Кадр из видео

«Мы требуем, чтобы Иран и его пособники прекратили свои атаки, и мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы», — говорится в документе, который приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Операция, получившая название «Правдивое обещание», продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3881863" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул, что удары по Израилю были реализацией законного права Ирана на самооборону. Иранские власти также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной. Кроме того, Иран предупредил США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы.

Согласно данным The New York Times, некоторые члены кабинета военного времени Израиля предложили ударить по Ирану в качестве ответной реакции на атаку, однако после разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом тот отказался от атаки.

МИД России в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что Россия решительно осудила нападение Израиля на консульство Ирана, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН.

Развитие ситуации в регионе будет зависеть от действий Израиля и США, вероятен сценарий эскалации напряжённости без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана, отмечал в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.