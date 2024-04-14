Нью-Йорк, США, 14 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Некоторые члены кабинета военного времени Израиля предложили ударить по Ирану в качестве ответной реакции на атаку, однако после разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом тот отказался от атаки, пишет 14 апреля газета The New York Times, ссылаясь на израильских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале говорится, что некоторые израильские министры и законодатели требовали быстрого и агрессивного ответа, оказывая тем самым давление на лидеров страны. Однако, по данным издания, после разговора Нетаньяху с Байденом тот отказался атаковать Иран. В качестве причины называется относительно небольшой ущерб от иранского удара.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Израиль ответит на массированную атаку Ирана, однако масштабы и параметры ответа на данный момент не определены.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Операция, получившая название «Правдивое обещание», продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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В ответ на ночные атаки Израиль нанёс удар по крупному объекту по производству оружия шиитского движения «Хезболла» в районе населённого пункта Наби-Шит на территории Ливана, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

Кроме того, Иран пригрозил США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.